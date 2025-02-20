У Тихановской рассказали, в снятии каких санкций США больше всего заинтересован Лукашенко
Администрация Дональда Трампа может ослабить санкции против Беларуси. Взамен Александр Лукашенко должен выполнить условия соглашения.
В эфире 24 Канала советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал, на снятие каких санкций прежде всего рассчитывает белорусский узурпатор.
Читайте также Деньги не пахнут: Европа покупает белорусское масло из рапса, украденного на Херсонщине
От каких ограничений хочет избавиться Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси мечтает, чтобы Соединенные Штаты сняли санкционные ограничения не только на военно-промышленный комплекс, а еще с более 280 государственных "лукашенковских" предприятий, которые кормят спецслужбы, силовиков и армию белорусского узурпатора.
Важно! Эксперт по национальной безопасности Иван Варченко считает, что сейчас не удастся подкупить Лукашенко, ведь он абсолютная марионетка России.
Теоретически Лукашенко может рассчитывать на снятие американских санкций с национальной белорусской авиакомпании "Белавиа", то есть на пассажирские перевозки. К слову, эти ограничения были введены из-за захвата самолета в мае 2021 года.
Обратите внимание! Власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.
Кроме этого, Лукашенко хочет, чтобы США отменили ограничения в отношении белорусских банков и на калийные удобрения, которые также были введены в 2021 году. Кстати, по российским калийным удобрениям таких ограничений нет.
На самом деле это направление (калийные удобрения – 24 Канал) в значительной степени финансирует лукашенковский режим, но сейчас цены на калий не такие большие, как раньше. А вот банки действительно нужны, чтобы вести торговлю и подписывать соглашения с третьими странами,
– сказал Вячорка.
В то же время он отметил, что белорусская оппозиция выступает против снятия санкций в отношении военно-промышленного комплекса, нефтехимического комплекса и тех предприятий, которые сейчас поставляют оружие или детали для российской армии.
Мы будем настаивать на том, чтобы не было полного снятия санкций, а только прекращение. Чтобы как только Лукашенко снова будет эскалировать, сажать кого-то в тюрьму, или снова помогать Владимиру Путину размещать войска в Беларуси, то тогда санкции могут вернуть за один день,
– добавил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.
Напомним, 12 февраля в Минск приезжал заместитель помощника госсекретаря США Крис Смит. Американский дипломат вывез из Беларуси трех политзаключенных, среди них был один американец.
В Минске Смит провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского КГБ Иваном Тертелем. На их основании Вашингтон рассчитывает на масштабное освобождение политзаключенных и предлагает взамен определенные уступки для Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси, кроме освобождения заключенных, также пообещал ослабить репрессии внутри страны.