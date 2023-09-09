В октябре-ноябре будут более решительными: от чего зависит развертывание наступления ВСУ

Успех украинского наступления напрямую зависит от количества материально-технической помощи, переданной нам партнерами. Есть все основания предполагать, что этой осенью Вооруженные Силы получат важную технику.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он считает, что уже этой осенью ВСУ могут получить существенное усиление от США.

Смотрите также Под прицелом ПВО в Крыму: как ATACMS повысили бы эффективность ВСУ на фронте

Изменит ли ситуацию на фронте американская помощь

Подход США состоит в том, чтобы не допустить применения ядерного оружия России. Однако есть и другой взгляд, согласно которому Вашингтон формирует график оказания помощи исходя из того, что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. В частности, это касается F-16, ATACMS и другого мощного оружия американского производства.

"Безусловно, американские генералы объяснили администрации Байдена, при каких условиях ВСУ идут в наступление. В частности, это касается проведения операций без поддержки Воздушных сил, на которую всегда полагаются западные армии", – предположил военный эксперт.

Ввиду этого, Abrams точно должны появиться на фронте уже очень скоро. Но 31 танк не решит всех вопросов, в отличие от ракет ATACMS, которые существенно добавили бы украинской армии способностей поражать врага.

Игорь Романенко о предстоящей помощи от Соединенных Штатов Америки: смотрите видео

Как поставки техники могут повлиять на наступление

: 9 сентября издание ABC News написало, что США с большой вероятностью все-таки предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS . Они крайне необходимы для ВСУ, ведь с их помощью "хлопки" в российских тылах существенно участятся. Однако окончательное решение о предоставлении этих ракет еще не принято, и, по словам издания, может растянуться на месяцы.

Сейчас идет дипломатическая работа по получению всей необходимой Вооруженным Силам техники. Вероятно, что в этом месяце Зеленский и Байден обсудят этот вопрос, и если решение будет положительным для Украины, то можно ожидать новых поставок в октябре-ноябре.

"Именно на октябрь-ноябрь будут смещены наиболее решительные действия Вооруженных Сил для освобождения украинских территорий. Наше командование бережет личный состав, и хочет прибегнуть к масштабным наступательным действиям только тогда, когда партнеры передадут нам обещанную технику", – отметил Романенко.

Обратите внимание! На минувшей неделе издание Politico написало, что Украина получит первые 10 Abrams уже в середине сентября. Техника, по словам журналистов, уже готова к отправке, а украинские экипажи завершили обучение еще в августе.

Однако, реагируя на эту публикацию, представитель американской армии отметил, что якобы по запросу Украины строк учений был продлен до тех пор, пока к отправке не подготовят все обещанные танки. В то же время, обещание передать Abrams этой осенью в Пентагоне подтвердили.

США передают Украине материально-техническую помощь: что известно