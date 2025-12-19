Экс-чиновник Госдепа эмоционально отреагировал на предложение выхода США из НАТО

Один из членов республиканской партии внес на голосование законопроект о выходе Соединенных Штатов Америки из НАТО. Он считает, что Альянс это вроде бы пережиток холодной войны. Мол, США должны использовать средства, которые вкладывают туда, только в собственную оборону.

Международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури рассказал 24 Каналу, что такое предложение республиканца является абсолютно бессмысленным. В этом нет никакого смысла и выгоды для американцев.

Как решение выйти из НАТО может повлиять на США?

Дэвид Тафури отметил, что Соединенным Штатам Америки наоборот выгодно быть членом НАТО.

Этот альянс является самым успешным в истории нашей страны. Выход США из НАТО противоречил бы американским интересам безопасности и подорвал бы то, к чему стремится большинство общества – чтобы Соединенные Штаты Америки имели защиту, который обеспечивает членство в НАТО,

– сказал он.

В частности говорится о 5-й статье, которая предусматривает, что союзники США помогут в случае нападения на государство.

Страны-члены НАТО во время нападения Аль-Каиды на США заявили, что готовы помочь. Кроме того, они участвовали в выводе Аль-Каиды из Афганистана. Экс-чиновник Госдепа заметил, что тогда это было выгодно американцам.

Именно поэтому, он считает, что США не должны выходить из НАТО. Дэвид Тафури также добавил, что это решение является не популярным среди американцев, особенно среди старшего поколения, которое понимает, что Альянс является важным союзом для безопасности Соединенных Штатов Америки.

