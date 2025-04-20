"Всадники апокалипсиса": политолог охарактеризовал деятельность администрации Трампа

Американские чиновники из команды Дональда Трампа выдвигают совершенно противоположные заявления – то США могут выйти из переговоров, то соглашение о перемирии "вот-вот подпишут". Таким образом они пытаются посеять хаос.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что администрация Белого дома хочет скрыть свои неудачи. В то же время главное для нее – не показывать этого.

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Вашингтон сеет хаос не просто так

Госсекретарь США Марко Рубио выразил нетерпение администрации США относительно переговоров, которые зашли в тупик. По его словам, администрация Белого дома готова отказаться от них, если станет понятно, что сделка невозможна.

Между тем во время визита в Италию вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно переговоров между Украиной и Россией, мол, США планируют заключить перемирие в Украине в течение следующих нескольких недель.

Политолог и социолог из Германии отметил, что такие разные высказывания из Вашингтона подтверждают хаос, который царит в администрации Трампа и является главной ее политикой.

Тарифная политика, экспансивные намерения по Гренландии и Панамского канала, отношения с европейскими странами, а также тема переговоров – это все хаос. Вот эти "всадники апокалипсиса" из американской администрации скачут в разные стороны, перечат не только друг другу, но и себе,

– подчеркнул Эйдман.

Он отметил, что администрация Трампа просто косвенными словами говорит: "Мы хотели быстрой победы, но не получилось, поэтому мы уходим". В то же время главный принцип американских политиков – всегда говорить, что в США все хорошо. Ведь Трамп должен навсегда остаться символом победы и успеха.

Кстати, политолог Вадим Денисенко высказал мнение о том, что выход США из переговорного процесса может и не иметь негативных последствий. В таком случае Россия может забыть о любых уступках и ситуация станет такой, как за время президентства Джо Байдена.