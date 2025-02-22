Генерал-лейтенант в отставке ответил, как действовать Украине в случае сокращения поставок

Есть угроза, что Соединенные Штаты Америки могут сократить поставки оружия нашему государству. Это может негативно повлиять на обороноспособность ВСУ, однако есть способы, как решить вероятную проблему.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что основной вопрос относительно сохранения военной мощи заключается в стратегии. Украине, по его мнению, необходимы быстрые и революционные действия в сфере борьбы с Россией.

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План действий для обороны

Игорь Романенко считает, чтобы самостоятельно обеспечить всем необходимым ВСУ важно иметь собственные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Это означает перевести срочно экономику на военные рейсы, а систему мобилизации в состояние быстрого обеспечения,

– сказал военный эксперт.

По его словам, действия должны быть решительными, а граждане хотят увидеть в призыве справедливость, которой до сих пор не было. То есть мобилизация должна касаться всех граждан по возрасту и социальному положению.

Другого пути не будет. Это объективные законы войны. Насколько решительными будут действия, настолько общество будет оценивать деятельность военно-политического руководства со всеми последствиями. В частности в условиях прекращения боевых действий и вероятных будущих выборов,

– отметил Игорь Романенко.

По его мнению, несмотря на сложный подход к решению проблем в переходный период, Украине важно в будущем выйти на военную демократию.

К слову, поставки оружия Украине из США временно задерживается по техническим причинам и недостаток вооружения на американских складах, но это не является политическим решением. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что передача оружия по программе PDA продолжается. Он также выразил уверенность, что Трамп продолжит поддержку, если это будет отвечать его интересам.