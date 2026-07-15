США уже начали выдавать Украине лицензии на производство ракет для системы Patriot – Kyiv Independent

Вашингтон уже приступил к процессу выдачи Украине лицензий на собственное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО "Патрот". Дело вышло за рамки политических заявлений.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией.

Как США запустили процесс предоставления лицензий Украине?

По словам собеседника издания, к процессу присоединилась американская оборонная компания Lockheed Martin. Это предприятие производит ракеты и полностью поддерживает выдачу лицензий Украине.

По словам чиновника, процесс может продвигаться даже быстрее, чем предполагалось.

Лишь 8 июля президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддерживает выдачу Украине лицензии на производство американских ракет Patriot. После этого президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее приступить к работе технических команд и профильных министерств, чтобы оперативно получить лицензию и запустить производство ракет в Украине.

Кстати, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Украина способна быстро наладить производство ракет-перехватчиков для Patriot и, возможно, будет делать это даже эффективнее, чем американские компании.

По его словам, Lockheed Martin заинтересована в передаче соответствующих лицензий, а такой шаг отвечает интересам как Украины, так и США. В то же время СМИ предполагают, что производство могут развернуть в Европе, ведь запуск таких мощностей в Украине потребует как минимум года.

Что известно о дефиците ракет?

Российская армия активизировала обстрелы украинских городов, делая ставку прежде всего на баллистические ракеты. Наши силы ПВО не располагают достаточными ресурсами для перехвата баллистических ракет. Президент Владимир Зеленский заявил, что главной причиной неспособности сбить баллистические ракеты стала нехватка ракет-перехватчиков.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя ситуацию с отражением атак, подтвердил, что во время обстрела Киева 6 июля ни одну баллистическую ракету, летевшую на Киев, перехватить не удалось. Он отметил, что Россия активно использует эту уязвимость.