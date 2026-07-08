США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на танкеры

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло ночью 8 июля. США прибегли к военному ответу на угрозы Ирана судоходству.

Американское Центральное командование (CENTCOM) объяснило этот шаг в своем посте в X. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

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Почему США нанесли удар по Ирану ночью 8 июля?

Соединенные Штаты Америки нанесли военные удары по объектам в Иране. Среди целей – системы противовоздушной обороны, запуска дронов и ракет, радары и так далее.

Местные жители писали в сети о взрывах на острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас. Военное командование США объяснило атаку как ответ на обстрел иранцами коммерческих судов.

Удары США являются ответом на иранские атаки на 3 коммерческих судна, которые проходили через Ормузский пролив. Продемонстрированная Ираном агрессия была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня,

– подчеркнули в CENTCOM.

В настоящее время ситуация в регионе Ближнего Востока остается напряженной. Безопасность морских торговых путей имеет критическое значение для глобальной стабильности, поэтому международное сообщество внимательно следит за дальнейшим развитием событий и возможной реакцией Тегерана.

Добавим, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в этот же день отозвало генеральную лицензию, ранее выданную Ирану. Этот документ разрешал продажу иранской нефти. Тегеран уже обвинил Вашингтон в нарушении условий "Меморандума о взаимопонимании".