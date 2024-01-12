В Офисе Президента отреагировали на удары союзников по Йемену

США при поддержке Великобритании нанесли удары по Йемену. В Офисе Президента Украины отреагировали на подобные действия союзников.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание, что глобальная нестабильность растет. Еще одной точкой напряжения стало Красное море, в котором йеменские хуситы активно уничтожают международное морское право, международную навигацию.

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Россия дала пример другим режимам

По словам Подоляка, беззаконие увеличивается в разных частях света. Он также отметил одно важное обстоятельство.

Россия, начав великую войну в Восточной Европе/Украине и демонстративно разрушив всю архитектуру глобальной безопасности и глобального права, презрев конвенции, международные институты, показала пример всем специфическим агрессивным режимам: "Сегодня безнаказанные убийства, атаки, разрушения. Атакуйте и убивайте",

– написал советник.

Кроме того, Россия часто является прямым или опосредованным донором, финансистом, консультантом многих эскалаций в разных регионах, ведь заинтересована в разрешении новых конфликтов и отвлечении внимания от Украины.

Михаил Подоляк отметил, что вывод из этого прост: вернуть миру стабильность можно только после проигрыша России.

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