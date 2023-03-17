США направили в Черное море новый дрон RQ-4 Global Hawk: за ним следят тысячи человек
США направили новый разведывательный беспилотник в сторону оккупированного Россией Крыма. Дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 вошел в акваторию Черного моря.
Об этом свидетельствует информация из сервиса Flightradar24, пишет 24 Канал. БПЛА взлетел с авиабазы Сигонелла, что возле итальянского города Катания, после чего некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии.
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Новый дрон США зашел в Черное море после инцидента с MQ-9 Reaper
За передвижением американского беспилотника RQ-4 Global Hawk на сайте Flightradar24 следят более 13 тысяч пользователей.
Новый американский БПЛА зашел в акваторию Черного моря после того, как 14 марта США пришлось потопить дрон MQ-9 Reaper в результате столкновения с российским истребителем Су-27.
Следует отметить, что дрон RQ-4 Global Hawk уже раньше летал над Черным морем. В частности, дрон был замечен в акватории Черного моря 7 ноября и 28 октября 2022 года.
В октябре беспилотник патрулировал воздушное пространство Украины. Он вылетел из авиабазы в Сицилии и несколько часов кружил на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря. Это было в 100 километрах от оккупированного Севастополя.
Также этот беспилотник залетал в воздушное пространство Украины до полномасштабного вторжения России. Так, RQ-4 Global Hawk был замечен в небе над Днепропетровской областью 24 января 2022 года.
Беспилотник военно-воздушных сил США пролетел над Николаевом и залетел на территорию Харьковской и Полтавской областей. 18 февраля 2022 года БПЛА RQ-4 Global Hawk более 18 часов мониторил пространство у границ Украины.
В Черном море упал американский БПЛА: что известно
- 14 марта в Черном море произошел инцидент между американским БПЛА MQ-9 Reaper и российским Су-27. Пентагон опубликовал видео, на котором зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо.
- Российский истребитель пролетел максимально близко к дрону после чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение. В итоге США решили потопить дрон из-за повреждений.
- В США сомневаются, что смогут поднять дрон с Черного моря, когда в России уже направили за БПЛА самое старое в мире судно "Коммуна". Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия нашла в Черном море обломки дрона.
- В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что сделали невозможным для россиян получить разведданные из остатков этого беспилотника.