США насчитали до 190 тысяч российских военных, которые находятся вблизи Украины

Вблизи украинской границы находятся около 190 тысяч российских военных. По данным Вашингтона, Москва только наращивает военное присутствие.

Об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер 18 февраля. Он отметил, что количество российских военных может достигать от 169 до 190 тысяч.

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Оценка включает и бойцов Росгвардии

Речь идет о тех военных, которые расположились в оккупированном Крыму, возле украинской границы со стороны России, а также на белорусской территории. Также в это количество попали бойцы Росгвардии и "подразделения пророссийских войск" на Востоке Украины.

Это наибольшая мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Карпентер.

США упрекнули России в дезинформации

Представитель США напомнил, что по состоянию на конец января 2022 года количество российских военных оценивали в 100 тысяч. А недавно президент Джо Байден назвал другую цифру – 150 тысяч.

Вместо того, чтобы обеспечить прозрачность и заняться снижением риска, Россия решила предоставлять дезинформацию, отрицать и лгать. Она цинично пытается изобразить Украину, НАТО и США агрессорами, одновременно располагая массированные ударные силы, угрожая вторжением своему соседу,

– отметил представитель США.

Майкл Карпентер отметил, что Россия может создать повод для вторжения в Украину. У США есть отчеты из многих источников относительно того, как Россия пытается сфабриковать провокацию.

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Российские войска возле украинской границы: коротко

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