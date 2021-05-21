Блинкен был в Гренландии, автономной территории Дании, в течение 4 дней. Там состоялась встреча министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.

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Блинкен о планах США на Гренландию

Госсекретарь подчеркнул, что США глубоко ценят партнерство с Данией и стремятся сделать его еще сильнее. Кроме того, Блинкен подчеркнул, что не был там, чтобы купить страну, сигнализируя об изменении политики со стороны администрации Дональда Трампа.

Он заверил, что действующая власть США окончательно исключила любые планы по приобретению Гренландии.

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В августе 2019 года президент США Дональд Трамп рассказал, что рассматривает возможность приобретения земельной массы, которая составляет 25% размера США. Он отметил, что это было бы "стратегически интересно", поэтому власти надо обсудить это.

По информации СМИ он якобы планировал выплачивать 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в управление Штатам. Однако в Дании такое предложение не поддержали. Трамп даже перенес встречу с премьер-министром Дании.

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Сотрудничество США и Дании после заявлений Трампа

Предложение Трампа вызвало возмущение как в СМИ, так и в правительстве Дании. Его предложение назвали "абсурдным" и заверили, что это "окончательное доказательство того, что Трамп сошел с ума".

Однако уже в 2020 году США вновь открыли консульство в столице Гренландии Нуук. Они пообещали 12 миллионов долларов помощи на гражданские проекты.

Мы хотели бы найти способы еще больше укрепить коммерческие отношения,

– пояснил Блинкен.

В то же время премьер-министр Гренландии Мют Эгеде убежден, что это десятилетие станет началом новой эры в отношениях с США. В местном правительстве обсудили исправление связей с Америкой.