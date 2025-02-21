У Трампа убрали все "проукраинские" формулировки в заявлении G7 к 3-й годовщине войны , — NYT

Страны "Большой семерки" готовят совместное заявление к 3-летию вторжения России в Украину. США изъяли из документа все упоминания, которые могли бы быть интерпретированы как проукраинские.

Соединенные Штаты Америки выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в войне с Украиной в заявлении Большой семерки, которая готовится к третьей годовщине полномасштабного вторжения России, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно

Протесты США относительно этого заявления появились после того, как президент Трамп в начале этой недели обвинил Украину в начале войны, которая на самом деле началась с атаки России на Украину.

Один из высокопоставленных чиновников страны Большой семерки отметил, что Канада, которая сейчас председательствует в G7, направила первый проект заявления другим шести странам-членам. В этом варианте, по его словам, использовалась лексика, сохранявшая проукраинский тон, который союзники Большой семерки приняли после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

США рассмотрели этот первый проект на этой неделе и изъяли все упоминания, которые могли быть интерпретированы как проукраинские, отметил официальный представитель. В результате, по его словам, был подготовлен нейтральный проект-заявление, в котором не упоминается Россия как агрессор в конфликте и не упоминается Украина как жертва вторжения.

Чиновники администрации Трампа также захотели исключить пассажи, описывающие вторжение как нарушение суверенитета, отметил один из официальных лиц.

Пока дипломаты продолжают работать над языком проекта заявления, который описывает "разрушительную войну, которая началась с вторжения России в Украину", но не использует словосочетания "российская агрессия" или "агрессоры", которые присутствовали в заявлениях Большой семерки с 2022 года.

Один из чиновников из страны Большой семерки, попросивший не разглашать его имя, поскольку он не имел права выступать публично, добавил, что процесс разработки и переговоров текста может продолжаться до понедельника, когда планируется публикация текста.

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Также пока не решено, будет ли президент Украины Владимир Зеленский приглашен к участию в онлайн-встрече лидеров Большой семерки в понедельник, как это было в прошлом году, отметил чиновник.

Пока текущий проект содержит заявление о том, что сильные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз "будут критически важны для обеспечения длительного мира, что предотвращает будущие агрессии".