Белый дом не исключает ударов по Ирану: как США будут реагировать на убийство военных
Источник:NBC
США не исключают ударов по территории Ирана в ответ на убийство трех американских военных в Иордании. Байден настроен активно реагировать на угрозу для Соединенных Штатов.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал это заявление после того, как США нанесли авиаудары по целям, связанным с Ираном, в Ираке и Сирии.
Смотрите также После разжигания конфликтов на Ближнем Востоке: Иран пытается избежать войны с США, – NYT
Реакция Белого дома на убийство американских солдат
28 января база США Tower 22 в Иордании стала объектом атаки беспилотника, что привело к гибели трех американских военнослужащих. Впоследствии в своем обращении президент Джо Байден заявил, что нападение было совершено радикальными боевыми группировками, которые поддерживает Иран.
Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC сказал, что Байден будет активно реагировать на угрозу для Соединенных Штатов.
Скажу, что президент намерен решительно ответить на нападения на наш народ. Президент также не стремится к более широкой войне на Ближнем Востоке,
– отметил советник.
Салливан также отметил, что не планирует вникать в подробности того, что администрация президента допускает, а что исключает. По словам советника, на этом ответ Соединенных Штатов на убийство военных не закончится.
То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимые,
– заявил Салливан
Ответ США на атаку базы в Иордании
- В пятницу Соединенные Штаты нанесли масштабные авиаудары по 85 целям в семи местах в Ираке и Сирии. Центральное командование США официально подтвердило, что авиаудары были направлены против ополченцев.
- Авиаудары, продолжавшиеся в течение 30 минут, были реакцией на атаку боевиками военного поста США в Иордании. В результате атаки вражеского беспилотника погибли трое американских военнослужащих.
- По информации Центрального командования США, объектами американских ударов были центры разведки, хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и снабжения боеприпасов групп ополчения.