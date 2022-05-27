США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины, – Пентагон

Соединенные Штаты Америки не будут привлекать свои вооруженные силы, чтобы вывезти зерно из Украины. Об этом заявил Пентагон.

Однако США ищет решение экспорта украинского зерна. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби 26 мая.

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У нас нет планов использовать Вооруженные силы США, чтобы способствовать вывозу зерна за пределы Украины,

– заявил Джон Кирби.

Спикер Пентагона подчеркнул, что США ведут переговоры с международными партнерами и союзниками по поводу того, "наилучшим образом решить эту проблему".

Кирби добавил, что Россия превращает продовольствие и экономическую помощь другим странам в оружие.

Что известно о блокировании Россией экспорта

Россия заблокировала черноморские порты Украины сразу в начале полномасштабного вторжения. В настоящее время более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах.

На долю России и Украины приходится почти треть мировых поставок пшеницы, и отсутствие экспорта из Украины может вызвать глобальный продовольственный кризис.

ЕС заявил, что поможет Украине с экспортом зерна и создаст "коридоры солидарности" . Проблему экспорта зерна пытаются решить и в США. Пытаются найти выход также премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Россия в это время массово крадет украинское зерно. Известно, что российские захватчики увезли 100 тысяч тонн зерна из Луганщины. Еще 300 тонн кафиры вывезли из Запорожской области.

Владимир Зеленский заявил, что разблокировать украинские порты можно военным путем . По его словам, Россия не разрешает вывезти 22 тонны украинского зерна. Впоследствии Британия заявила, что не намерена отправлять свои военные корабли в Черное море. Правительство страны продолжит "интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна из Украины".

Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже пообещал Украине, что поможет разблокировать зерно в портах. Недавно он ездил в трехдневную рабочую поездку в Африку.

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