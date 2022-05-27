Проте США наразі шукає вирішення експорту українського зерна. З відповідною заявою виступив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі 26 травня.

Зверніть увагу Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – ЗМІ

У нас немає планів використовувати Збройні сили США, щоб сприяти вивезенню зерна за межі України,

– заявив Джон Кірбі.

Речник Пентагону наголосив, що США ведуть перемовини з міжнародними партнерами та союзниками щодо того, "якнайкраще вирішити цю проблему".

Кірбі додав, що Росія перетворює їжу та економічну допомогу іншим країнам на зброю.

Що відомо про блокування Росією експорту

Росія заблокувала чорноморські порти України одразу на початку повномасштабного вторгнення. Наразі понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в силосах.

На частку Росії і України припадає майже третина світових поставок пшениці, і відсутність експорту з України може спричинити глобальну продовольчу кризу.

ЄС заявив, що допоможе Україні з експортом зерна і створить "коридори солідарності". Проблему експорту зерна намагаються вирішити і США. Намагаються знайти вихід також прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Росія тим часом масово краде українське зерно. Відомо, що російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн зерна із Луганщини. Ще 300 тонн окупанти вивезли із Запорізької області.

Володимир Зеленський заявив, що розблокувати українські порти можна військовим шляхом. За його словами, Росія не дозволяє вивезти 22 тонни українського зерна. Згодом Британія заявила, що не планує відправляти свої військові кораблі в Чорне море. Уряд країни продовжить "інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи відновлення експорту зерна з України".

Німецький канцлер Олаф Шольц теж пообіцяв Україні, що допоможе розблокувати зерно в портах. Нещодавно він їздив у триденну робочу поїздку до Африки.

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