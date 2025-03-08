Разведывательные данные всегда получаются многими путями, из разных источников. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также Запрет США на передачу разведданных вызвал большие потери украинских военных, – СМИ

Как это повлияет на линию фронта

Иван Тимочко отметил, что с помощью США или без нее Украина имеет свою агентурную сеть, использует информацию от других партнеров. Также есть возможность использовать арендованные спутники, покупать снимки, за это приходится платить деньги.

У Украины есть своя сеть киберразведки. Неоднократно были сливы от наших киберсил, получалась информация документооборота министерства обороны России, различных структур и так далее.

Параллельно мы получаем информацию еще из ряда других источников или другим способом. Здесь вопрос в том, что информацию всегда нужно фильтровать, очищать. Потому что враг прекрасно это понимает, пытается забрасывать нам ложную информацию, таким образом подставлять нам ловушки и многие другие моменты,

– пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Благодаря американцам Украине действительно удавалось быстро фильтровать и определять качество информации, ее правдивость в очень сжатые сроки. Однако обработка информации всегда происходила многими путями.

Например, нефтеперерабатывающие заводы статические, Силы обороны Украины знают их расположение. Однако оккупанты также понимают, что украинские военные имеют их координаты. Поэтому враг пытается там выстраивать систему противовоздушной обороны и так далее.

Это вопрос быстрого обнаружения их систем ПВО на момент потенциального удара. Куда они их выставляют, куда перемещают, как происходит подвес боекомплекта, где у них в воздушном пространстве есть слепые зоны. Важно получать информацию с места поражения. Это уже стало намного сложнее. Но мы не ослепли в инфопространстве этих разведывательных данных,

– подчеркнул Тимочко.

В частности, Канада, Франция, Великобритания официально заявили, что предоставляют Украине разведданные. Есть страны, которые делают это, но не говорят публично. Информация передается в рамках многих разведок, в частности, американской, через третьи страны. Всегда есть обходные пути для того, чтобы передать данные для нашего государства.

Сложно спрогнозировать, где по разведывательным данным станет сложнее. Сейчас мониторинговые центры отслеживают запуски российских ракет, взлет авиации, перемещение ракет в воздушном пространстве, как минимум, России и Украины. Все равно системы оповещения сейчас работают и предупреждают, например, что был взлет МиГ-31. Сейчас все это легче определять, чем в начале полномасштабного вторжения.

"С другой стороны, где-то сложнее отслеживать противника, их оперативные склады, которые они формируют возле линии фронта, где они пытаются прятать, их командные центры группы войск или каких-то серьезных штабов, где они прячутся, перемещаются. Но это не означает, что разведданные нам прекратили предоставлять, или что это серьезно повлияет на поле боя", – добавил председатель Совета резервистов.