Сможет ли Украина бить по России американским оружием: Блинкен дал ответ

США готовят к передаче Украине очередную партию вооружения. Энтони Блинкен обьяснил, сможет ли Киев использовать американское оружие для атак на Россию.

На днях в Киеве с официальным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время пресс-конференции с главой МИД Кулебой журналисты спросили у американского чиновника позицию относительно ударов по территории России.

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Бить или не бить

Блинкен не стал отвечать прямо, позволяют ли США бить по территории страны-агрессора именно американским оружием. В то же время он отметил, что Вашингтон в целом не против ударов по России.

Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна принять Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя,

– подчеркнул госсекретарь.

Блинкен отметил, что США не могут поощрять удары за пределами украинской территории. Но окончательное решение принимает Украина. Именно она решает, как вести войну для защиты собственного суверенитета.

Два миллиарда и Patriot

Кроме того, во время пресс-конференции Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также в течение нескольких недель может быть подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон передает Киеву боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны и обеспечивают их скорейшую доставку на линию фронта. Особое внимание, по словам Блинкена, уделяют Patriot и другим средствам ПВО.

По сообщению Bloomberg, США готовятся к отправке в Украину еще одной батареи Patriot.

Кроме того, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркивал, что США подталкивают союзников к отправке ПВО Patriot в Украину как "первоочередной вопрос".

Переговоры с Россией

Госсекретарь заявил, что и в вопросе переговоров с Россией последнее слово остается за Украиной. США полностью поддерживают ее решение.

По мнению Блинкена, у Путина нет никакого интереса к переговорам. Если бы он был серьезно настроен на мир, то, считает политик, украинская сторона на это отреагировала бы.

Блинкен не исключил встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом во время Саммита мира в Швейцарии.