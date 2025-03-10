"У США нет жизненно важного интереса в Украине": Кулеба поразил заявлением

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал нетривиальное мнение относительно США. Он уверен, что много лет украинцы жили в заблуждении, мол, Америка нас спасет, если что. Но это не так.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы.

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Что сказал Кулеба о США

Дмитрий Кулеба иронично сказал, что те, кто критиковал Байдена и радовался приходу Трампа, уже могут посыпать голову пеплом. Потому что если бы не Байден, Украине было бы несладко. Хотя к предыдущей администрации США тоже есть вопросы, в частности, к предоставлению военной помощи.

Байден имел к Украине личные симпатии, ведь он видел, что Обама никак не усилил Украину в 2014 году. Он занимался украинским направлением как вице-президент, поэтому чувствовал свою ответственность перед Киевом.

У Америки нет важного жизненного интереса в Украине. И никогда не было. Мы 30 лет прожили в надежде, что там есть кто-то, для кого мы имеем значение, и, когда нас совсем прикрутит, нас спасут. А мы для них не имеем такого значения,

– высказался Кулеба.

Сейчас Америка становится более закрытой, чем при Байдене. Например, США после 6 недель анализа официально закрывают 83% программ USAID.