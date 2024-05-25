Вскоре россияне почувствуют, – политолог из США сказал, дадут ли разрешение на удары по России

Украина на протяжении долгого времени пытается договориться с партнерами о разрешении бить их оружием по территории России. В то же время большинство наших союзников пока сдержаны в своих решениях.

В то же время американский политолог Рамиз Юнус объяснил 24 Каналу, что официально те же Штаты не запрещали Украине использовать оружие по территории врага.

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Информационная война

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киеве заявил, что хотя США не поощряют использование их оружия по территории России, однако главное решение должно быть за Украиной. Спикер Конгресса США Майк Джонсон, который ранее затягивал выделение помощи для Украины, теперь уверяет, что Украине стоит позволить бить по России.

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол даже демонстрировал на карте, как можно использовать ATACMS различной дальности по скоплению россиян у границ с Украиной, и критиковал Белый дом из-за запрета на использование оружия по российской территории.

Официального запрета нет и официального разрешения, следовательно, тоже не будет. Все, что мы слышим, это информационная составляющая. Вы все будете делать, вы и так делаете, и будете наращивать свои усилия. Просто если об этом официально заявят, то это усилит информационную составляющую российской стороны,

– отметил Рамиз Юнус.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон еще несколько месяцев назад заикнулся о возможности отправки иностранных военных в Украину. Российская информационная машина и сегодня работает на эту тему, таким образом объединяя российское общество. Которому, кстати, и без дополнительных заявлений рассказывали, что Россия якобы воюет с Западом, а не с Украиной.

"В конце концов, зачем вообще публично делать заявления, которые непосредственно будут влиять на события на поле боя? Когда идет спекуляция на эту тему, враг будет гадать – будет это так или не будет. Зачем озвучивать правду, идет информационная война, дезинформационная в частности. Если США хочет победы Украины, то какие могут быть запреты? Да никаких. Значит, это спекуляции и проблем нет. Уверен, Россия в ближайшее время это почувствует", – добавил политолог.

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