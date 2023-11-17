США готовы сделать это, – в Пентагоне рассказали, как помогут Украине с самолетами F-16
Источник:Пентагон
Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении передать Украине самолеты F-16 из своего парка. Хотя F-16 – это американские истребители, однако США решили взять на себя не менее важную роль в авиационной коалиции.
Минобороны США стремится обеспечить наличие запчастей для поддержки F-16, которые получит Украина. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант.
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США обещают обеспечить запчасти для F-16
Пентагон уже участвует в подготовке украинских пилотов на самолетах F-16. Для того чтобы украинцы успешно эксплуатировали эти F-16, украинские летчики проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию.
В США уверяют, что после того, как Украина получит F-16, поддержка не прекратится. В Пентагоне отмечают, что потребуются запчасти для обеспечения жизнедеятельности самолетов и продления полетов.
США готовы сделать это, заявил Лаплант, отметив важность доступности запчастей для обслуживания истребителей.
По словам Лапланта, самолеты F-16 нуждаются в запчастях в нужном количестве.
Именно этим мы сейчас и занимаемся... чтобы убедиться, что это произойдет. У них будет достаточно запчастей, когда они прибудут на место. Мы хотим, чтобы… это было устойчиво. А об этом часто забывают,
– добавил он.
По его словам, без запчастей самолеты F-16 в Украине могут быть сняты с вооружения уже через несколько месяцев.
"Мы не позволим этому произойти", – сказал Лаплант. "И если другие страны предоставляют свои самолеты, то мы должны быть уверены, что если они не предоставят запчасти, то мы найдем их и предоставим".
Украина получит самолеты F-16: коротко
- Летом США официально одобрили реэкспорт истребителей F-16 в Украину. После этого Нидерланды и Дания первыми вызвались передать 61 самолет Украине. Также передать Украине самолеты согласилась Норвегия.
- В Нидерландах заявляют, что поставка истребителей в Украину вероятно, начнется в начале 2024 года. В настоящее время украинские пилоты и инженеры проходят переобучение.
- Известно, что Нидерланды отправили 5 учебно-боевых F-16 в учебный центр в Румынии. Однако наши летчики еще не начали обучение в Румынии, несмотря на видео, которые распространялись в сети.