США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: будет включать системы ПВО Avenger

Украина получит очередной пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя боеприпасы для ПВО Patriot и ракеты для HIMARS, а также системы Avenger.

Эту информацию подтвердил советник нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Что предусматривает новый пакет военной помощи

В пакете военной помощи, кроме ракет для ЗРК Patriot, будут:

ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS,

танковые боеприпасы и противотанковые средства;

системы ПВО Avenger и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger

Среди конкретных типов амуниции, включаемой в пакет помощи, ранее анонсировали передачу авиационных ракет Zuni.

Что известно о ракетах Zuni Их уже передавали Украине. Эти ракеты могут бить по целям на расстоянии до 8 км. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной. Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых Украина не имеет. Так что в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.

Этот пакет помощи США станет 39-м по счету, санкционированному указом президента Джо Байдена о сокращении запасов военной техники из складов министерства обороны с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Ранее военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя передачу Украине ракет Zuni, отметил, что это очень мощное оружие, которое действительно используют уже около 50 лет. Эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом" и они могут наносить удары по наземным целям – живой силе, легкобронированной технике.