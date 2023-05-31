США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: будет включать системы ПВО Avenger
Источник:Минобороны США
Украина получит очередной пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя боеприпасы для ПВО Patriot и ракеты для HIMARS, а также системы Avenger.
Эту информацию подтвердил советник нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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Что предусматривает новый пакет военной помощи
В пакете военной помощи, кроме ракет для ЗРК Patriot, будут:
- ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS,
- танковые боеприпасы и противотанковые средства;
- системы ПВО Avenger и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger
Среди конкретных типов амуниции, включаемой в пакет помощи, ранее анонсировали передачу авиационных ракет Zuni.
Что известно о ракетах ZuniИх уже передавали Украине. Эти ракеты могут бить по целям на расстоянии до 8 км. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной. Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых Украина не имеет. Так что в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.
Ранее военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя передачу Украине ракет Zuni, отметил, что это очень мощное оружие, которое действительно используют уже около 50 лет. Эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом" и они могут наносить удары по наземным целям – живой силе, легкобронированной технике.