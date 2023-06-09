ПВО HAWK и беспилотники Puma: США объявили о новом пакете помощи Украине

США помогают Украине бороться за свою свободу. В администрации Джо Байдена 9 июня объявили о новом пакете помощи Украине.

Официальное сообщение было опубликовано на сайте Минобороны США 9 июня. Там подчеркнули, что новый пакет поможет как в краткосрочной перспективе, так и усилит долгосрочную способность ВСУ.

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Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

Что вошло в новый пакет помощи

Зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним;

Ракеты к ЗРК Patriot;

Боеприпасы калибра 105 и 203 мм;

Разведывательные беспилотники RQ-20 Puma;

Ракеты с лазерной наводкой.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – поблагодарил за помощь.

Штаты помогают Украине бороться за свою свободу. В частности, страна оказывает военную помощь.

Украине необходимо гораздо больше ПВО Patriot

Владимир Зеленский сообщил, что Украине необходимо гораздо больше ПВО Patriot, чем сейчас. Речь по меньшей мере о 50 батареях.

Patriot уже проявили себя в Украине и продемонстрировали эффективность в защите украинского неба.