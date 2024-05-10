США объявили очередной пакет помощи на 400 миллионов: Пентагон сообщил, что туда войдет
Источник:Белый дом
Пакет помощи от США включает дополнительные боеприпасы для ПВО Patriot и NASAMS, системы HIMARS, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские боеприпасы и многое другое.
Джо Байден одобрил эту помощь сегодня, 10 мая. Значительная часть оружия, которое собираются отправить Украине, уже есть на американских складах.
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Что передаст Америка
Этот пакет оценивается в 400 миллионов долларов, он включает средства для обеспечения наиболее насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства,
– говорится в сообщении.
Конкретный список оружия содержит следующие пункты:
- дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;
- дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы;
- 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);
- прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для подрыва и оборудование для разминирования;
- береговые и речные патрульные катера;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Следует сказать, что именно с помощью HIMARS было нанесено большинство болезненных для оккупантов ударов. Силы обороны били по скоплению врага.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы против российской агрессии", – заключают в Пентагоне.