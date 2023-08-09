США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, – Госдеп
Соединенные Штаты планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины. Это произойдет уже на этой неделе.
Об этом сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений.
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Новая помощь от США
Как рассказал Миллер, Штаты продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений и позже на этой неделе США объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить нашему государству.
Таким образом, Государственный департамент Соединенных Штатов на этой неделе объявит новый пакет военной помощи для Украины.
Сколько осталось средств у Пентагона для помощи Украине
Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США осталось чуть больше 6 миллиардов долларов для военной помощи Украине.
По ее словам, сейчас у Пентагона 6,2 миллиарда долларов для обеспечения передачи вооружений.
Военная помощь Украине: последние новости
- Напомним, что Украина получила французские ракеты SCALP-EG. Также Германия может предоставить ВСУ ракету Taurus. Россия оккупировала большое количество наших территорий, поэтому Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы выгнать врага и отразить все свои земли.
- Кроме того, первая группа из 8 украинских пилотов уже готова к учениям на американских истребителях F-16. Как только союзники утвердят план обучения, они сразу же приступят к процессу освоения американской авиации.
- Кстати, Германия выделила Украине уже не один пакет военной помощи, в который вошли тяжелая бронетехника, системы ПВО и другое вооружение. Однако немецкая пресса утверждает, что Берлин, несмотря на объявления пакетов продолжает сомневаться в помощи Украине и замедляет поставки оружия.