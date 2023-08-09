США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, – Госдеп

Соединенные Штаты планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины. Это произойдет уже на этой неделе.

Об этом сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений.

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Новая помощь от США

Как рассказал Миллер, Штаты продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений и позже на этой неделе США объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить нашему государству.

Таким образом, Государственный департамент Соединенных Штатов на этой неделе объявит новый пакет военной помощи для Украины.

Сколько осталось средств у Пентагона для помощи Украине

Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США осталось чуть больше 6 миллиардов долларов для военной помощи Украине.

По ее словам, сейчас у Пентагона 6,2 миллиарда долларов для обеспечения передачи вооружений.

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