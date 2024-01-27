Жуткое падение 46-метровой колокольни в США попало на видео: внутри церкви была женщина
Источник:USA Today
В США рухнула церковная колокольня высотой 46 метров. Она была построена в XIX веке.
Инцидент произошел 25 января в городе Нью-Лондон, штат Коннектикут. Там упала колокольня Первой конгрегационалистской церкви.
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Город потерял достопримечательность
Эта церковь была построена в 1850 году. Она была одной из главных достопримечательностей Нью-Лондона.
В четверг там внезапно обрушился шпиль. По словам местных властей, проблем с этим зданием не было.
Момент падения церковной колокольни: видео Sky News
Внутри задней части церкви находилась женщина. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, потому что она чудом уцелела.
Церковные руины решили полностью убрать: видео WFSB
В результате падения 46-метровой церковной колокольни была разрушена большая часть церкви. Все, что осталось от достопримечательности, местные власти решили снести. Причины обрушения выясняются.
Похожий случай был в Мексике
- Ранее в городе Сьюдад-Мадеро обрушилась крыша в церкви. Это произошло во время церемонии крещения.
- В здании в тот момент находились около 100 человек. К несчастью, 7 из них сразу погибли, еще 20 оказались под завалами. В результате медики госпитализировали около 50 пострадавших, включая 6 детей.