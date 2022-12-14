Покупали детали к ядерному и гиперзвуковому оружию: США обвинили 7 человек в заговоре от Кремля
Источник:Минюст США
Соединенные Штаты обвинили 7 человек в масштабной схеме закупок и отмывания денег от имени правительства России. В списке обвиняемых есть даже действующий офицер Федеральной службы безопасности России.
Соответствующую информацию сообщили в Минюсте США. По их данным, 13 декабря в Бруклине этим лицам был объявлен обвинительный акт по 16 пунктам.
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В чем США обвиняют пятерых россиян и двух американцев
По данным обвинения, эти американцы и россияне вступили в сговор, чтобы получить:
- технологии военного уровня и двойного использования от американских компаний для оборонного сектора России;
- а также контрабанду боеприпасов для снайперских винтовок, нарушая санкции США, введенные в начале 2022 года.
Согласно обвинению, подсудимые незаконно закупали и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приборов,
– заявили в Минюсте.
В ведомстве также назвали имена лиц, против которых выдвинули обвинения. В списке:
- 44-летний Евгений Гринин из Москвы;
- 57-летний Алексей Ипполитов – тоже житель столицы России;
- 52-летний Борис Лившиц из Санкт-Петербурга;
- 41-летняя Светлана Скворцова из Москвы;
- а также 48-летний Вадим Конощенок из Санкт-Петербурга. Предполагается, что именно он — действующий офицер российского ФСБ;
- 35-летний Алексей Брейман из Нью-Гэмпшира;
- и 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.
Генеральный прокурор заявил, что трое из них – под стражей. Поэтому чиновник считает, что США уже нарушили схему осуществления незаконных закупок.
Более того, если вину обвиняемых докажут, то семи гражданам грозит до 30 лет тюрьмы.
В Минюсте заверили, что и дальше будут применять экономические санкции против России и против тех, помогает российскому руководству продолжать войну в Украине.
Что этому предшествовало
- Весь цивилизованный мир ввел санкции против России, чтобы режим Путина не мог покупать оружие и оборудование для войны в Украине.
- В начале декабря стало известно, что Россия начала использовать боеприпасы 40-летней давности. По данным США, Москва использует все свои пригодные боеприпасы еще до начала 2023 года.
- Также Кремлю не хватает деталей к самолетам и вертолетам. Еще летом 2022 года они разбирали некоторые самолеты на запчасти.
- Кроме того, сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что из-за санкций в России заканчивается микроэлектроника для военной промышленности. Чтобы найти хоть какие-то части для военной техники, россияне стали покупать через третьи страны большое количество бытовой техники.
- Известно, что Кремль разбирает на детали холодильники, утюги и другую технику. Из них и получают микрочипы, которые можно использовать для простого вооружения.