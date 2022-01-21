США опять рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Украины, – Bloomberg

Соединенные Штаты, по информации СМИ, решают, стоит ли эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины. Причиной, которая может толкнуть на такой шаг, является взыскание российских войск к украинской границе.

Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что такое решение – об эвакуации может поступить в течение нескольких дней.

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Семьи дипломатов могут вернуть в США

По предварительным данным, определенным работникам дипучреждений могут разрешить по желанию прекратить выполнять свои обязанности. Семьи, пишет СМИ, могут вернуть на родину – в США.

Таким образом администрация Джо Байдена усиливает предупреждение об угрозе российского вторжения. Источники говорят, что эвакуация не будет означать, что Россия точно нападет. Это просто элементы подготовки к росту напряженности.

Ранее появилась информация об эвакуации украинских дипломатов

В Госдепе Bloomberg отказались комментировать эту информацию.

Отметим, что ранее американские СМИ сообщили, что Россия начала вывозить своих дипломатов и их семьи из Украины. В Москве заверили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Однако официальный Вашингтон отметил, что знает о таких намерениях России. Мол, эвакуацию должны были проводить в конце декабря – в январе.

Больше здесь NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает

Возможная эвакуация американских семей из Украины: коротко

Ранее о такой возможности сообщал CNN. Мол, такие варианты рассматривают в Госдепе. Прежде всего из Украины будут забирать дипломатов.

Однако в посольстве США отметили, что речь идет об "обычном планировании".

Такие шаги изучают из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью.

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