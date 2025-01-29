Среди остановленной США помощи Украине есть и военная, –The New York Times

США приостановили поставки помощи иностранным странам на минимум 90 дней. Оказалось, что это касается и военных в Украине.

В Госдепе объяснили, что этот шаг направлен на обеспечение того, чтобы все программы иностранной помощи "были эффективными и соответствовали внешней политике США согласно программе "Америка прежде всего", передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно

Указ о прекращении иностранной помощи стал первой крупной внешнеполитической акцией Трампа.

Как пишет издание, приказ американского президента распространяется на большинство программ помощи военным и безопасности, в частности в Украине, Тайване и Иордании. Значительную часть этой помощи обеспечивал Государственный департамент.

Обратите внимание! Агентство США по международному развитию (USAID) уже приостановило финансирование программ и проектов в Украине. К ним, в частности принадлежали проекты по поддержке ветеранов, беженцев и свободных СМИ.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что решение Госдепа по заморозке иностранной помощи не повлияет на поставки оружия в Украину.