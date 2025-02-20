США остановили продажу оружия в Украину, – нардеп Костенко

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Соединенные Штаты остановили продажу оружия в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата в эфире для проекта "Тема с Мосейчук".

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Почему Соединенные Штаты остановили продажу оружия Украине

Роман Костенко отметил, что, по его информации, поставки оружия из США, которое шло в Украину на продажу, остановились.

Те фирмы, которые уже завтра были готовы передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет,

– объяснил нардеп.

Причины такого шага пока неизвестны. Костенко добавил, что сейчас все ждут, будет ли это решение, чтобы хотя бы за деньги поставлять в Украину оружие. По его словам, западные страны, в частности Германия, Франция и Великобритания выделяли значительные средства, чтобы Киев мог закупать это вооружение.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы "не знает, где половина денег, которые Соединенные Штаты выделили Украине". В ответ глава государства сказал, что Украина и США имеют "совершенно разные цифры".