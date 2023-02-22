США передают "умные" бомбы Украине: полковник объяснил их возможности

Появилась информация о том, что Пентагон отправил Украине модифицированную версию бомб повышенной дальности. Официального подтверждения от представителей Пентагона не поступало, так как такие боеприпасы лучше всего передавать тайно.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предположил, что такие бомбы уже могли прибыть в Украину.

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Издание Bloomberg 21 февраля обнародовало информацию о том, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наводкой известен как JDAM-ER. Она сможет поражать цели на расстоянии 70 – 72 километра.

По словам Свитана, это обвесы, которые можно прикрепить к уже имеющимся бомбам. 70 – 72 километра – максимальная дальность бомб с JDAM-ER, для такого расстояния им необходимо набрать высоту около 10 километров, средняя дальность такой бомбы – до 24 километров, то есть она сможет успешно работать на линии фронта.

Возможности JDAM-ER

Напомним, что в декабре Пентагон официально объявил о передаче "точных авиационных боеприпасов", не называя каких именно.

Это то вооружение, которое лучше всего передавать в секретном режиме, без объявления,

– подчеркнул военный эксперт.

Он сообщил, если Украина получит простые обвесы, россияне даже не будут понимать, что по ним бьет, а значит, не смогут противодействовать. Дальность этих "умных" бомб такая, как и у ракет Himars М-31, поэтому лучше передавать их тайно. Они будут работать либо по линии фронта, либо на глубину до 70 километров, пояснил полковник.

Свитан отметил, что уже заметна работа не только 90-килограммовых ракет М-31, но и 250-килограммовых авиабомб, это может свидетельствовать о том, что упомянутые обвесы уже есть в Украине.

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