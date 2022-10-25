В Госдепе рассказали о последствиях для России в случае применения ею "грязной бомбы"

25 октября 2022 , 09:00
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Источник:

Госдеп США

В Госдепе США отметили, что Россия ощутит последствия, независимо от того, применит ли она так называемую "грязную бомбу" или конвенционное ядерное оружие.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге подчеркнул, что Россия ощутит последствия в любом случае.

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Независимо от того, использует ли она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко дали это понять,
– отметил Прайс.

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Автор: Анастасія Лукашевська