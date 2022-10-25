В Госдепе рассказали о последствиях для России в случае применения ею "грязной бомбы"

В Госдепе США отметили, что Россия ощутит последствия, независимо от того, применит ли она так называемую "грязную бомбу" или конвенционное ядерное оружие.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге подчеркнул, что Россия ощутит последствия в любом случае.

Внимание МАГАТЭ недавно осматривал один из двух ядерных объектов в Украине: были ли там запрещенные вещи

Независимо от того, использует ли она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко дали это понять,

– отметил Прайс.

Что известно о спекуляциях России

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.

После лживых утверждений Шойгу министр МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы тот направил экспертов на украинские ядерные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают "грязную бомбу".

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