США не помогут Украине сбивать дроны и ракеты, как Израилю, – Кирби

Во время атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля страны-союзники помогали ЦАХАЛ сбивать воздушные цели, большинство из которых даже не пересекли воздушное пространство. В частности, свою поддержку в действии показали и Соединенные Штаты. Сейчас в Белом доме ответили, будут ли помогать Украине в защите неба, как Израилю.

Соединенные Штаты не будут участвовать в защите воздушного пространства Украины, как это было во время атаки Ирана по Израилю. Об этом заявил координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга, передает 24 Канал.

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"Различные конфликты и воздушное пространство"

Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не будут помогать нашему государству в сбивании воздушных целей, которые Россия ежедневно запускает по мирному населению Украины. По его словам, это "разные конфликты" и "разное воздушное пространство".

Разная картина угроз. Президент ясно дал понять еще в начале конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте в военном плане,

– заявил американский чиновник.

Координатор Белого дома отметил, что США поставляет Украине средства, в которых та нуждается, чтобы защитить свое воздушное пространство. Однако он, как и ряд других политиков, сказал, что у Соединенных Штатов по состоянию на сейчас для этого нет достаточно финансирования.

В то же время главы МИД Британии Дэвида Камерона журналисты поинтересовались, почему Лондон не может сбивать дроны, которые запускает Россия по Украине, так как это делает для Израиля. Чиновник назвал этот вопрос "интересным".

Дипломат заявил, что его страна сделала для поддержки украинцев больше любой другой. Впрочем, Великобритания не может участвовать в отражении воздушных атак на Украину, поскольку это будет означать прямое столкновение сил НАТО с российскими войсками, потому что это приведет к эскалации.

В Чехии с такой позицией несколько не согласны

Часть чешских чиновников убеждена, что наше государство, которое ежедневно сталкивается с подобными нападениями со стороны России, которая уже не первый год ведет коварную войну украинского народа, должна получить такую же защиту как Израиль.

Ночная атака Ирана на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией,

– заявил министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак.

Другие политики также поддержали подобную позицию. Ведущий кандидат от STAN на европейских выборах Дануше Нерудова подчеркнула, что Украина заслуживает такой же решительной защиты, который Израиль справедливо получил от своих союзников прошлой ночью.