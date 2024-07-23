У Запада есть противодействие: зачем США развернули ядерные бомбардировщики у границы Украины

Соединенные Штаты разместили два ядерных бомбардировщика B-52H Stratofortress недалеко от границ Украины. Они прибыли на одну из авиабаз румынских ВВС и приняли участие в операции Bomber Task Force Europe 24-4.

В эфире 24 Канала эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко объяснил, о чем и кому намекают США в геополитическом пространстве.

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О чем напоминают России

С военно-технической точки зрения переброска американских бомбардировщиков в Румынию является логическим продолжением военных шагов, которые США вместе со своими западными союзниками начали делать еще в 2022 году в ответ на ядерный шантаж путинской России.

США и страны Европы поняли, чтобы успокоить хотя бы на каком-то уровне ядерный шантаж Кремля, надо не просто вербально отвечать на угрозы, а также показывать практическую готовность,

– сказал Жовтенко.

Недавно это хорошо сформулировал президент Франции Эммануэль Макрон, который в ответ на одну из очередных ядерных угроз сказал, что не надо забывать, что Париж тоже имеет ядерное оружие.

России не дают забывать, что у США и НАТО тоже есть ядерные арсеналы и современные и технологические средства снабжения, которые не ровня российским,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Бомбардировщик B-52H для россиян – аналог российского Ту-95. B-52H в отличие от Ту-95 это реактивный стратегический бомбардировщик. По своим техническим возможностям американский бомбардировщик остается намного дальше, чем российский.

США демонстрируют практические навыки

Прежде всего американцы демонстрируют россиянам, что у них есть стратегические средства доставки ядерного оружия и США с союзниками готовы использовать эти средства сдерживания России для защиты стран НАТО, поэтому сейчас B-52H находятся в Румынии.

В частности, несколько недель назад они находились на севере Европы и отрабатывали нанесение ударов по российскому Калининграду,

– добавил Жовтенко.

По его словам, таким образом США демонстрируют, что уже сейчас отрабатывают практические навыки.

К слову, в воскресенье, 21 июля, два американских бомбардировщика B-52H впервые совершили учебный полет у границы России в Финляндии.