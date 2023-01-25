Зеленский отреагировал на решение США передать Украине танки Abrams

Владимир Зеленский 25 января отмечает свой день рождения. В этот день президент США Джо Байден не оставил украинского лидера без подарка.

Так, Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. На это отреагировал и сам именинник.

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Зеленский поблагодарил Байдена за очередное сильное решение.

Я благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение Украины от захватчиков. Двигаемся вперед,

– подчеркнул украинский президент.

Стоит добавить, что танки M1 Abrams американского производства могли стать способом решения дипломатического конфликта между Вашингтоном и Берлином. Дело в том, что в Германии неоднократно делали заявления о готовности предоставить Украине танки, однако только после того, как на такой шаг пойдет США.

Вероятно, именно поэтому Белый дом решил предоставить Украине свои танки, хотя в Пентагоне ранее говорили, что в ближайшем будущем эту технику нам не отправят из-за трудностей в обслуживании.

Что известно о долгожданных танках