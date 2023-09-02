США передадут Украине ракеты AMRAAM: в Воздушных силах рассказали, куда они будут доставать

Украина продолжает получать необходимое вооружение, чтобы выбивать врага. Так, Пентагон заказал для нас ракеты AMRAAM других модификаций. В Воздушных силах объяснили, почему они необходимы ВСУ.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафон объяснил важность передачи Украине ракет AMRAAM. Речь идет о модификации, способной преодолевать 160 – 180 километров.

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Почему эти ракеты важны

По его словам, дальности их работы "более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО".

Юрий Игнат добавил, что Украина может получить то, что США имеют на складах. А следующую партию ракет следует ожидать в ноябре 2024 года.

Вооружение и самолеты – это совершенно разные вещи, их нужно изготовить, поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно обновлять боезапас. Ничего удивительного в таких заказах, контрактах нет,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он добавил, что ракеты AMRAAM – авиационные, а их класс "воздух – воздух". У них активная головка самонаведения. Юрий Игнат отметил, что это "одни из самых распространенных ракет, используемых странами НАТО в авиации".

Спикер Воздушных сил отметил, что соответствующие ракеты нашему государству уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS. Последний также использует ракету AIM-120. Делает это с первых дней, когда Россия начала атаковать критическую инфраструктуру осенью 2022 года.

По словам Юрия Игната, соответствующая ракета применяется с воздуха на большее расстояние. Если говорить о наземной установке, то дальность поражения будет более скромной, чем при запуске с воздушной платформы. Он обратил внимание, что такая ракета будет использована для уничтожения всех типов воздушных целей. Единственное исключение – баллистика.

Обратим внимание, что накануне журналисты рассказали об одном интересном моменте из будущего пакета военной помощи. Имеющиеся в их распоряжении документы свидетельствуют о передаче снарядов с обедненным ураном. Их предоставление могут объявить уже на следующей неделе.