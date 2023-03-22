Даже старый Abrams, который получит Украина, лучше, чем что-либо российское, – военный эксперт
Пентагон обнародовал решение о передаче старших версий танков М1А1 Abrams для ВСУ. Эти модификации могут скорее появиться на фронте, чем новые модели.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что даже такая техника на порядок лучше всего, что россияне используют на поле боя.
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Черник убежден, что это решение абсолютно правильно, ведь указанные танки выросли из одной танковой школы с танками Leopard 2.
У них одинаковая пушка М256. То есть освоить этот танк людям, уже освоившим Leopard, не составит никаких проблем,
– добавил спикер.
На фронте важна каждая единица техники
По словам военного эксперта, Украина нуждается в новейшей, лучшей технике, однако, учитывая современные условия, любая техника важна на фронте.
Причем Abrams даже в старых модификациях кратно преобладает все то, что могут применять россияне. Не может Т-54, Т-55 выдержать прямую конкуренцию с этой машиной, даже если она условно 1980-х годов. Это если бы горбатый "Запорожец" 1960-х годов конкурировал с машиной Ford 1970-х. У "Запорожца" шансов нет,
– резюмировал Черник.
Что известно о передаче танков от США
- Представитель министерства обороны США Патрик Райдер 21 марта подтвердил, что Украина получит более старую модификацию американских танков Abrams Это позволит быстрее их получить и овладеть ВСУ.
- Эти танки уже отремонтированы и стоят на складах армии. Их доставка в зону боевых действий займет около 8 – 10 месяцев. На поставки более новых версий могло бы уйти 1 – 2 года.
- США также предоставят Украине "передовые системы брони и вооружения", которые "очень сходны по возможностям" M1-A2, включая тяжелый пулемет 50-го калибра и 120-миллиметровую пушку.