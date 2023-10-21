Все новости неожиданны: как Путин воспринял передачу ATACMS Украине

США передали Украине ракеты ATACMS, которые уже достаточно мощно отработали на поле боя. Однако до сих пор не слышна публичная реакция российского президента Владимира Путина.

Ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян предположил 24 Каналу, как глава Кремля воспринял передачу ATACMS. По его словам, для Путина все новости неожиданны: у него нет ответа, никакой реакции и понимания произошедшего.

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Путин всегда растерян

"Путин всегда берет паузу, ведь он в неведении любого вопроса. Когда ему говорят, что на фронте произошло какое-то событие: передали какое-то оружие, взяли очередной населенный пункт, отогнали российскую армию к следующей реке – у него никогда нет ответа", – сказал ведущий.

Следовательно, глава Кремля каждый раз удивляется, ведь не пользуется интернетом и не читает новости в газетах, поэтому не понимает, что происходит в мире.

Асланян объяснил, как Путин реагирует на события в мире: смотреть видео

О том, что происходит в мире, он узнает из "папки докладов" на своем столе. Если "папку" не вложили, то он не в курсе дел,

– объяснил Сергей Асланян.

Он также подчеркнул, что Путин никогда быстро не реагирует, ведь всегда растерян. И тогда на помощь приходят "двойники" российского президента и через некоторое время записывается реакция на событие.

США передали Украине ATACMS