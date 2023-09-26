США подтвердили, что передали Украине список реформ для получения военной помощи

В США подтвердили, что действительно передали Украине список приоритетных реформ для интеграции в Европу. Целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом разослал письмо с пунктами, которые должна выполнить Украина. Список реформ для оказания военной помощи также получили и в Офисе Президента.

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США передали Украине список реформ для получения военной помощи

В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе,

– говорится в сообщении посольства США в Украине.

Отмечается, что этот список был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую США решительно поддерживают.

Целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", – заявлял Джо Байден во время встречи с Зеленским.

Что известно о письме США