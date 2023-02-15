4 российских самолета ворвались в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски
Источник:NORAD
Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что 14 февраля четыре российских самолета ворвались в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.
По данным NORAD, русские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.
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Что известно о перехвате российских самолетов
В командовании заявили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация.
NORAD ожидал этой активности и, в результате нашего планирования, был готов прекратить ее, –
говорится в сообщении.
Также командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никак не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неизвестных летательных аппаратов.
У Польши заметили российские военные самолеты
- В ночь на 14 февраля три российских военных самолета заметили в воздушном пространстве Польши. Их обнаружили нидерландские истребители F-35.
- Российские самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда. После этого стало известно, что это российские самолеты – Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27.
- В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.
Реакция Польши
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия будет продолжать совершать провокации, испытывая единство стран НАТО.
- По словам главы польского правительства, в этом случае все процедуры были привлечены правильно. По убеждению Моравецкого, каждый должен осознать, что российские провокации будут осуществляться, пока развязанная Россией война "не завершится победой Украины".
- Также премьер в этом контексте напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибли два человека.