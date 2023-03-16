"Терять время нельзя": США спешат дать Украине все необходимое для весеннего контрнаступления

США хотят поскорее отправить Украине необходимую технику на поле боя. Также они тренируют наших защитников перед большим весенним контрнаступлением ВСУ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что терять время нельзя. По его словам, на поле боя необходимо поскорее передать американскую бронетехнику.

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США спешат дать Украине все необходимое для весеннего контрнаступления

Мы должны быстро и полностью выполнить наши обещанные обязательства. Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получали обучение, запасные части и техническое обслуживание, необходимые для использования этих новых систем,

– отметил Остин.

Таким образом, США все больше озабочены сокращением поставок боеприпасов и систем ПВО в Украину. В Пентагоне говорят, что независимо от стратегии Киева на поле боя, США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для победы.

Сценарии контрнаступления

Предварительно, контрнаступление ВСУ может начаться уже в мае. Есть два варианта: первый – продвигаться на Юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на Восток со своей северной позиции, а затем на Юг, перерезая российский сухопутный мост.

В чем Украина нуждается для победы

Ракеты к HIMARS;

ракеты к MARS;

155-миллиметровые снаряды;

120-миллиметровые мины;

ракеты к системам ПВО;

ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

авиационные средства поражения;

баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе);

танковые снаряды 105 и 125 миллиметров.

ВСУ готовятся к контрнаступлению