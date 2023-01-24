Как США бьют новые рекорды ради Украины
Источник:Юрий Бутусов
Слова руководства США по обеспечению победы Украины в 2023 году подтверждены действиями. В американском планировании есть четкая логика.
Какую военную помощь США предоставили Украине в январе
6 и 19 января минобороны США одобрило 29-й и 30-й пакеты военной помощи. Согласно официальным релизам МО США и заявлениям должностных лиц, Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиарда долларов.
Актуально Украина все равно получит танки Leopard
Для сравнения, за 2022 год пик поставки пришелся на август. В тот месяц поставили вооружение на 2,3 миллиарда долларов.
Напомним, что сама Украина, которая сейчас отчаянно требует вооружения у стран НАТО, в 2021 году потратила на закупку вооружений всего 800 миллионов долларов. То есть американские поставки в одном только январе 2023 года в 7 раз больше чем Украина выделяла за целый год для собственной защиты накануне нападения.
Теперь рассмотрим количество и назначение военной помощи США в январе 2023 года.
Тяжелое вооружение:
- 18 единиц 155-миллиметровых самоходных гаубиц Paladin М109А6;
- 36 единиц 105-миллиметровых прицепных гаубиц М119;
- 8 самоходных зенитно-ракетных комплексов Avenger;
- 109 БМП Bradley M2A2 ODS с 25-миллиметровой пушкой и управляемыми ракетами TOW-2;
- 190 БТР М113 и М1126 Stryker;
- 596 тяжелых и легких бронеавтомобилей классов MRAP и Humvee;
- 30 бронированных машин снабжения артиллерийскими снарядами;
- 6 бронированных командно-штабных машин;
- 22 бронированных артиллерийских тягачей;
Средства поражения:
- 1 100 корректированных снарядов 155 калибра Excalibur;
- 90 000 снарядов 155 калибра;
- 1 200 снарядов RAAM 155-го калибра для дистанционного минирования;
- 190 000 снарядов 105 калибра;
- 21 800 минометных мин 120 калибра;
- ракеты для ракетно-артиллерийской системы HIMARS;
- авиационные антирадарные ракеты HARM;
- зенитные ракеты для систем NASAMS и Sea Sparrow;
- 4 000 неуправляемых авиационных ракет 70-го калибра Zuni;
- 1 090 противотанковых управляемых ракет TOW-2;
- 2 000 противотанковых управляемых ракет не указанного типа;
- 545 000 снарядов 25-го калибра для БМП Bradley;
- противопехотные мины Claymore;
- патроны для автоматического оружия, гранаты для противопехотных гранатометов, снайперские винтовки, пулеметы.
Интересно Как Иран играет с Россией заявлениями об оккупированных территориях
Среди специального оборудования есть минные тралы на боевую технику, а также приборы и прицелы ночного видения.
Американцы побили 5 рекордов для победы Украины
Рекорды американских поставок в январе 2023 года:
- наибольшие объемы поставок вооружения за один месяц – 5,75 миллиарда долларов;
- наибольшее количество артиллерийских снарядов и минометных мин всех типов – 304 100 единиц;
- наибольшее количество бронетехники и боевых машин для мобильности войск за месяц – 943;
- впервые поставляются современные боевые машины, находящиеся на вооружении армии США – М2А2 ODS, М109А6, Stryker. Они действуют в единой сети боевого управления и связи и обладают автоматизированными системами управления огнем. Для системной реализации их возможностей в декабре была закуплена для Украины система управления артиллерией IFADTS;
- впервые для непосредственной поддержки войск поставляют мобильные зенитно-ракетные системы Avenger.
Россия не сможет отправить на фронт такое же количество оружия
Итак, чего решили добиться военные планировщики США? Они хотят усилить мощь огня украинской артиллерии в первую очередь для уничтожения российской пехоты. Кроме того, американцы стремятся повысить тактическую мобильность украинской армии, поставлять уже имеющуюся на вооружении США бронетехнику целыми батальонными комплектами, чтобы улучшить логистику, эксплуатацию и ремонт.
Рекомендуем Шантаж от Кремля, Вторая мировая и связи: почему Берлин "ломается" в предоставлении оружия ВСУ
США хотят создать качественное преимущество на поле боя благодаря поставке современных БМП Bradley и БТР Stryker, которые имеют преимущество над российскими боевыми машинами благодаря автоматизированным системам управления войсками и огнем, тепловизионным прицелам. Действуют они в комплексе с точными автоматическими пушками и управляемыми ракетами.
Американские военные планировщики хотят усилить поражение высокоточными снарядами и ракетами российских и радарных систем. Кроме того, они стремятся постепенно лишить россиян преимущества в тяжелой боевой технике и артиллерийских боеприпасах, достичь паритета в поставке наземных вооружений украинской армии.
Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Если такой темп поставок будет сохранен и в последующие месяцы 2023 года, то положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.
Спасибо гражданам США за невероятную по масштабам поддержку. Это никогда не будет забыто.