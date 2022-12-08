Германия может отправить Украине устаревшие танки, – военный обозреватель объяснил опасность

США намекнули Германии, что они не против передачи Украине танков Leopard, но учитывая отказ Германии предоставить Украине системы ПВО Patriot, такая поставка вряд ли состоится, или могут предоставить не те танки, которые нужны Украине.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, танки Leopard хоть и качественные, и очень нужны для Украины, однако все зависит от модификации.

Достойно внимания США выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard, – СМИ

В чем отличие

Главная проблема состоит в том, что Германия может предоставить Украине устаревшие танки Leopard 1, выпускавшиеся в 1970-х годах. По мнению обозревателя, такая техника абсолютно не нужна Украине, поскольку украинские солдаты, в отличие от российских, не пушечное мясо, чтобы воевать на такой устаревшей технике.

Они могут отправить нам старые Leopard 1 – и что дальше? Они отчитаются перед Вашингтоном, мол, вы нас просили предоставить танки, мы вот предоставили,

– сказал Коваленко.

Александр Коваленко утверждает, что Украине нужны Leopard 2A модификации А5, А6 или А7, которые являются более современными и смогут эффективнее выполнять свои функции на поле боя. В то же время танки Leopard 1 хуже Т-72, Т-80 и Т-64 и имеют недостаточную мощность пушки и сомнительную толщину брони, которая не сможет защитить от современных боеприпасов калибра 125 миллиметров.

Александр Коваленко о танках от партнеров: смотрите видео

Есть ли альтернатива Patriot

Отказ Германии предоставить Украине современные системы ЗРК Patriot стал предсказуемым и ожидать их раньше конца 2023 года не стоит. В таком случае Украине нужно искать альтернативу этим системам. По мнению обозревателя, такой альтернативой может стать франко-итальянский ЗРК SAMP-T, который может перехватывать ракеты на высоте 5 метров со скоростью 3000 м/с.

Эти комплексы ориентированы на уничтожение баллистических ракет, а ракеты именно такого типа Россия может получить от Ирана.

Кратко об отказе Германии предоставить ЗРК Patriot: