Продуктивно, что Китай это сделал, – в США оценили участие Пекина в переговорах по Украине

В Государственном департаменте США подвели итоги встречи в Саудовской Аравии по Украине. Штаты считают продуктивным то, что Китай участвовал во встрече.

Спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что США "считают продуктивным то, что Китай участвовал" в встречи в Джидде, пишет 24 Канал. Он отметил, что не будет говорить о ее деталях, поскольку "это была частная встреча".

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В США отказались раскрывать детали встречи

Мэттью Миллер подчеркнул, что для любой страны важно услышать непосредственно от Украины о ее проблемах.

Поэтому мы считаем, что для любой страны продуктивно приехать и услышать от Украины непосредственно о проблемах, которые она имеет. Мы считаем продуктивным то, что Китай это сделал,

– сказал он.

Миллер рассказал о переговорах Украины с Россией

Спикер также заявил, что "мирные переговоры с Россией сейчас не ведутся, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах".

В то же время он добавил, что если переговоры когда-нибудь состоятся, "именно Украина будет лидером с нероссийской стороны".

"Поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы убедить как можно больше стран в мире, что когда эта война закончится, она должна закончиться с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитету", – резюмировал Миллер.

Что известно о встрече в Джидде