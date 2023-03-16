Решение Польши предоставить Украине самолеты не побуждает Байдена отправить F-16, – Белый дом

США не планируют отправлять в Украину американские многоцелевые истребители F-16. На позицию Вашингтона не повлияло и решение Польши передать Украине советские истребители МиГ-29.

Решение Польши отправить в Украину истребители советских времен МиГ-29 прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он подчеркнул, что это "суверенное решение", которое не подтолкнет президента Джо Байдена к отправке американских истребителей F-16 в Украину.

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Кирби отказался одобрить решение Польши

Байден заявил, что поставки американских истребителей пока не рассматриваются, хотя и не исключил такой возможности.

По словам Джона Кирби, обещание Польши прислать четыре истребителя, которые являются отступлением от других партнеров по НАТО, не меняет этого решения.

Это не меняет наших расчетов по F-16. Это суверенное решение любой страны, и мы уважаем эти суверенные решения,

– сказал он.

Кирби добавил, что Польша "может определять не только то, что они собираются дать, но и как они собираются это охарактеризовать".

В то же время, представитель Совета нацбезопасности США отказался одобрить решение, сказав, что, по его мнению, Америке не следует "характеризовать решение Польши тем или иным образом".

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