На чем сосредоточатся США в помощи Украине зимой: в Белом доме ответили

Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь. Важным аспектом будет поддержка нашего государства, чтобы оно достойно могло пройти зимний период.

Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Соединенные Штаты сосредоточатся на трех направлениях в помощи Украине, передает 24 Канал.

Интересно 90% денег остаются в США: в WP объяснили самый большой секрет военной помощи Украине

В США назвали направления, в которых будут оказывать помощь Украине

Кирби подчеркнул, что зимой 2022 россияне пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают, что враг применит подобную тактику и этой зимой, о чем свидетельствуют последние атаки дронов и ракетные удары.

Координатор также сообщил, что президент США Джо Байден и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан издали четкие указания правительства, отмечая срочную необходимость определить приоритетность помощи Украине в течение предстоящего зимнего сезона. Эта инициатива повторяет решающую поддержку, оказанную Соединенными Штатами в 2022 году.

Мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру.

– сказал Кирби.

По его словам, США вместе с партнерами предоставили Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk, Avenger и другие ПВО. Во-вторых, это укрепление энергетической инфраструктуры нашего государства.

Кирби отметил, что в нашей стране союзники предоставили защитное оборудование, в том числе специальные сетки, арматуру и барьеры HESCO, чтобы защитить важные объекты.

"И в третьих, мы передаем Украине резервное оборудование и материалы, в том числе высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование", – рассказал Кирби.

Координатор подчеркнул, что это необходимо, чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии в нашем государстве зимой.

Конгресс может не принять пакет Украины до конца 2023 года