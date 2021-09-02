США помогут Украине снизить риски ядерной угрозы

В Вашингтоне завершилась встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. По ее итогам Офис Президента Украины и Белый дом опубликовали совместное заявление.

Среди прочего в заявлении отдельным блоком говорится о сотрудничестве в оборонной отрасли. В том числе и о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки в противостоянии ядерным угрозам.

Самое главное Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора

Ядерная безопасность – в приоритете

США и Украина едины в понимании того, что в XXI веке не может быть такого, чтобы какое-либо государство меняло границы силой. К сожалению, Россия пошла вопреки очевидному, и должна за это ответить.

Для противостояния российской агрессии Украина должна развивать и реформировать свою оборонную отрасль.

В этом нашей стране будут помогать и США.

Для этого среди прочего будет развиваться украинско-американское сотрудничество в сфере кибербезопасности, космической осведомленности (в том числе по количеству запусков) и – ядерной безопасности.

Как указано в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена, страны "усилят сотрудничество по уменьшению риска и угрозы".

Здесь речь идет о следующем:

Украина и США будут поддерживать круглосуточную безопасную связь через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.

Государства продолжат на 7 лет действие Соглашения 1993 года о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения.

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