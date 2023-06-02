США помогут Украине создать "армию будущего": Блинкен рассказал, как она будет выглядеть

Штаты будут и дальше оказывать помощь Украине, чтобы победить российское зло. Более того, страна поможет Украине построить "армию будущего".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Финляндии. Говоря об "армии будущего", Блинкен имел в виду, в частности, военно-воздушные силы Украины, пишет 24 Канал.

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Как США будут укреплять украинскую армию

Блинкен подчеркнул, что предпосылкой для переговоров Киева и Кремля является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии. Кроме того, он отметил, что инвестиции в мощь Украины не вредят дипломатии, а наоборот – прокладывают к ней путь.

Это подразумевает современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники,

– сказал чиновник.

Более того, он подчеркнул, что полномасштабная война, которую Россия развернула в Украине, – это пример провала. Об этом свидетельствует положение страны-агрессора. Теперь оккупанты гораздо хуже вооружены и обучены, чем до 24 февраля 2022 года.

Блинкен отметил, что российский диктатор Владимир Путин показал слабость во всех планах.

"Когда вы смотрите на долгосрочные стратегические цели и задачи президента Путина, нет никаких сомнений: Россия сегодня в гораздо худшем положении, чем до полномасштабного вторжения. Там, где Путин стремился проектировать силу, он показал слабость. Там, где он планировал разделить, он объединил", – подчеркнул Блинкен.

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