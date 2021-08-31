США пообещали оказать Украине финансовую помощь из-за усиления агрессии Кремля

Соединенные Штаты пообещали выделить Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. Администрация Джо Байдена отметила, что эти средства просто необходимы на фоне увеличения российской военной активности на территории Украины.

США считают нужным помочь Украине усилить сдерживание текущих угроз со стороны России.

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Как пояснили в администрации Байдена, основанием для оказания помощи Украине являются:

значительное увеличение российской военной активности вдоль нашей границы;

минометные обстрелы,

нарушение режима прекращения огня и другие провокации.

Рост активности России вдоль украинской границы показал недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения. Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России,

– говорится в сообщении.

Новый пакет будет включать

Еще в марте Пентагон объявил о военной помощи Украине в размере 125 миллионов долларов, в том числе 2 вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.

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