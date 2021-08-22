США попросили Украину помочь эвакуировать людей из Афганистана

Соединенные Штаты Америки попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана людей, которым угрожает опасность. Украина согласилась посодействовать в вывозе беженцев из Кабула.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд. Договорились о совместной операции по эвакуации людей из Афганистана.

К теме Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей, – генсек НАТО о ситуации в Афганистане

Особенности операции по эвакуации

На следующих этапах эвакуации приоритет будут предоставлять гражданам Украины, которых в Афганистане осталось более 100. Вывозить также будут иностранных граждан. Операцию проведут в ближайшие несколько дней.

По информации Офиса президента, из Кабула людей будут перевозить в США и другие страны. О предоставлении эвакуированным убежища в Украине не говорилось.



Украинский самолет эвакуировал людей из Афганистана / Фото ГУР Минобороны

Ситуация в Афганистане: последние новости

Террористическое движение "Талибан" захватило Кабул 15 августа. С тех пор из Афганистана пытаются вылететь тысячи людей.

В аэропорту Кабула возник хаос, афганцы заблокировали взлетную полосу и цеплялись за шасси самолета, чтобы покинуть страну. От давки и выстрелов, по некоторым данным, погибли 12 человек.

Украина направила свой самолет в Афганистан 16 августа, тогда удалось забрать 8 украинцев и 72 иностранцев. Второй рейс из Кабула состоялся 21 августа, самолет Вооруженных сил Украины эвакуировал 83 человека.