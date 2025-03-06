США выходят из игры? Как Украине удержать поддержку Запада

Трамп начал выполнять свое предвыборное обещание о силе для мира, а, иначе говоря, – принуждение для мира. Помните его пассажи о том, что если Украина не захочет садиться за стол переговоров, то нам могут обрезать оружие, а если Россия – то нам будут давать даже больше?

Самоизоляция США

Еще до инаугурации Дональда Трампа, нам удалось построить полезный нам нарратив, что это Россия не хочет переговоров. Собственно, на встрече с Эммануэлем Макроном в Париже мы ту линию построили, но дальше не удержали.

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Теперь уже Владимир Путин начал навешивать лапшу, что это Владимир Зеленский на самом деле не готов, а они готовы просто на фантастических к реализации условиях, но, мол, давайте по каждому пункту торговаться. Трампу это зашло, как вода в сухую землю, при этом он сразу сдал один из пунктов – гипотетическое приглашение Украины в НАТО. Зачем – до сих пор не понимаю, крутой переговорщик должен понимать, что сферу возможных решений на первом столе лучше иметь более широкую, чем более узкую.

После недавних событий, Трамп со свитой только выискивали возможности, чтобы подтвердить то, что нашептал на ухо Путин. Выглядит так, что до конца войны еще далеко (хотя это и правда), но им хватило. Да, такие выводы – полная глупость, но такая вот реальность. И нет, я дальше не считаю, что все было подготовлено, но так они хотели увидеть слабость нашей или российской позиции по их идее "быстрого мира" и Нобелевской премии для Трампа. И увидели именно в нас, потому что:

хотели увидеть,

мы неосторожно дали повод.

На тактическом уровне это означает следующие вещи. В принципе самоизоляцию США следовало ждать и готовиться. Частично мы с ЕС это делали, но просто и быстро не подготовишься. Если я не путаю с цифрами, то США – это 30% с лишним всей помощи, и 48% военной (если исключить датскую модель и собственное производство).

Да, ЕС может нарастить и компенсировать – в теории, но вот мы уже 3 года видим как реализуется этот нарратив. То есть он понемногу реализуется, вот только ключевое слово – понемногу. А то, что ЕС имел и готов давать, мы и так уже взяли.

Нам нужно втянуть США обратно

В таких условиях, пока мы не имеем условной компенсации потери этих ресурсов, рациональный подход один – максимально держать США вовлеченными и наращивать ресурс. Понимая, что стратегически США хотят самоустраниться из российско-украинской войны, надо торговаться за дату их выхода. Да, это не соответствует нашим этическим идеям о справедливости и помощи нуждающимся, но вот такие люди сидят сейчас в Белом доме. Нашей злостью в фейсбуке здесь не поможешь.

Важно Украину ждут сложные недели

Соглашение о полезных ископаемых, как я отчитываю логику Белого дома, и была цена удерживания США в процессе. Это справедливо? Нет, но опять же – это США при Трампе. Только теперь, прикрывая нам оружие и ресурсы, которые еще при Джо Байдене были предоставлены, США фактически соскочат за бесплатно. Мы теряем ту долю помощи и не имеем движения к условному паритету сил с Россией. Да еще и в условиях, когда тех ресурсов для паритета неоткуда взять, учитывая поведение ЕС и целую когорту евроскептиков, популистов и изоляционистов, которые становятся все активнее.

Мы резко переключились на ЕС, что понятно. Не на Китай же нам переключаться. Но такое прыгание – явное реакционное поведение. Нам все еще надо нацелиться на оттягивание устранения США. Кроме наращивания ресурсов самим и лоббирования наращивания ЕС через очередные коалиции, нам надо с нашими европейскими коллегами втянуть США обратно.

А пока – если вы злые, или разочарованы – просто донатим!